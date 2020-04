Investeerder Kardan zet groter verlies in de boeken

Gepubliceerd op | Views: 626

AMSTERDAM (AFN) - De Israëlische investeerder Kardan heeft vorig jaar een groter verlies in de boeken gezet dan een jaar eerder. De onderneming wijt de slechtere prestatie aan hoge rente op zijn schulden en ongunstige wisselkoerseffecten. Daarnaast had het onderdeel van de investeerder voor water infrastructuur, TGI, te maken met verliezen.

Kardan zette in 2019 een nettoverlies van 83,7 miljoen euro in de boeken. Een jaar daarvoor resteerde er nog een min van 36,8 miljoen euro onder de streep. TGI zorgde met een eindresultaat van min 32,2 miljoen euro voor een flink deel van het verlies. In 2018 was er nog een minimale winst te bekennen bij dat dochterbedrijf. Volgens Kardan was vorig jaar "extreem moeilijk" voor TGI. Het onderdeel worstelde met vertragingen van projecten, deels veroorzaakt door problemen met financiering.

Dit jaar waarschuwt Kardan voor wat tegenwind bij zijn Chinese activiteiten, vanwege het coronavirus. De steden waarin de investeerder actief is in het Aziatische land, waren weinig geraakt door de uitbraak. Toch drukken de drastische overheidsmaatregelen tegen de pandemie op de economische activiteit, aldus Kardan. Het herstel is tot nu toe langzaam en het is nog onduidelijk wanneer de Chinese economie weer op gang komt. Vorig jaar lieten juist de Chinese activiteiten van Kardan positieve ontwikkelingen zien.