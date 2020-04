'Meer transparantie nodig op markt voor groene obligaties'

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: obligaties

AMSTERDAM (AFN) - De markt voor duurzame obligaties groeit erg hard, maar hoe groen die obligaties precies zijn is niet altijd duidelijk. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is meer aandacht voor de transparantie op deze markt noodzakelijk. De toezichthouder pleit daarbij vooral voor meer standaardisatie.

Een duurzame obligatie, ook wel green bond genoemd, is een obligatie waarmee beleggers investeren in duurzame projecten. Denk bijvoorbeeld aan leningen voor duurzaam vastgoed of de verduurzaming van openbaar vervoer. In de ogen van de AFM is het belangrijk dat bij de uitgifte van dit soort schuldpapier ‘greenwashing’ wordt voorkomen. Dat is als bedrijven of organisaties zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. De financiële waakhond kan niet aangeven of dit laatste op grote schaal gebeurt.

De toezichthouder kreeg bij zijn verkenning van de duurzame obligatiemarkt in Nederland medewerking van twintig belangrijke spelers in die markt, waaronder ook grote beleggers en banken. Een van de conclusies is dat de markt momenteel verschillende standaarden kent. De AFM is daarom voorstander van voorstellen van de Europese Commissie om meer eenheid aan te brengen. In haar toezicht op prospectussen streeft de AFM ook naar meer transparantie, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van de opbrengsten en de beschrijving van de impact van een groene investering.