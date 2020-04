Techreus IBM voelt coronacrisis in resultaten

Gepubliceerd op | Views: 364

ARMONK (AFN/RTR) - Het Amerikaanse technologieconcern IBM is afgelopen kwartaal verder gegroeid met zijn clouddivisie. Onder druk van de coronacrisis gingen de resultaten over de gehele linie evenwel omlaag. Ook heeft de onderneming haar financiële prognose voor heel 2020 ingetrokken vanwege de grote onzekerheid in de markt.

International Business Machines, zoals IBM voluit heet, zag de opbrengsten bij de cloudtak met 19 procent aandikken tot 5,4 miljard dollar. Het onderdeel wordt door kenners als cruciaal gezien voor de onderneming. Het bedrijf probeert al enkele jaren om zijn positie op de cloudmarkt te verstevigen. Zo werd vorig jaar nog softwarebedrijf Red Hat ingelijfd. Met die deal was 34 miljard dollar gemoeid.

IBM als geheel zette in de verslagperiode evenwel een omzetkrimp van 3,4 procent in de boeken, tot 17,6 miljard dollar. De winst zakte tot 1,2 miljard dollar, van 1,6 miljard dollar een jaar terug. Het bedrijf heeft er duidelijk last van dat veel organisaties grote IT-investeringen momenteel liever uitstellen. IBM is het eerste grote Amerikaanse techbedrijf dat een kijkje in de boeken gaf over het afgelopen kwartaal.