NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York zijn vrijdag zonder grote uitslagen aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Beleggers verwerken opnieuw een reeks bedrijfsresultaten, onder meer van General Electric (GE), Honeywell, Schlumberger en Mattel.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten vrijwel onveranderd op 20580 punten. De bredere S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2354 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte eveneens 0,1 procent tot 5911 punten.

GE eindigde het eerste kwartaal met een hogere winst op een iets lagere omzet in vergelijking met een jaar eerder. Het industriële conglomeraat kampte met een zwakkere vraag bij de olie-en gasindustrie en bij energienetwerken en verlichting. Het aandeel daalde 0,3 procent.

Cijfers

De cijfers van branchegenoot Honeywell (plus 2,7 procent) konden beleggers wel bekoren. Het bedrijf profiteerde van het herstel van de vraag vanuit de olie- en gassector. Dat zorgde ook voor betere cijfers voor oliedienstverlener Schlumberger, dat in de vroege handel desondanks 2,6 procent moest inleveren.

Mattel zakte ruim 8 procent. Het speelgoedbedrijf kampt met tegenvallende verkopen, omdat winkels nog veel voorraden aan speelgoed van het feestdagenseizoen moesten wegwerken. Branchgenoot Hasbro leverde 0,4 procent in.