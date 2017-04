Omzet General Electric licht gedaald

Gepubliceerd op | Views: 13

BOSTON (AFN) - Het Amerikaanse industriële conglomeraat General Electric (GE) is in het eerste kwartaal van dit jaar op een iets lagere omzet uitgekomen. Het bedrijf had last van een zwakkere vraag vanuit de olie- en gasindustrie en bij energienetwerken en verlichting.

De totale omzet ging met 1 procent omlaag tot bijna 27,7 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Wel deed het bedrijf goede zaken op het gebied van krachtcentrales, duurzame energie zoals windmolens en de bouw van vliegtuigmotoren. GE houdt zich ook bezig met onder meer medische systemen en locomotieven.

Onder de streep verscheen een winst van 619 miljoen dollar, tegen een verlies een jaar geleden. De orderportefeuille zwol met 3 procent aan tot ruim 324 miljard dollar. GE handhaafde zijn verwachtingen voor heel 2017. Het bedrijf is bezig in de kosten te snijden.