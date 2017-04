'Omzet Philips valt hoger uit'

Gepubliceerd op | Views: 260

AMSTERDAM (AFN) - De omzet van Philips over het afgelopen kwartaal zal naar verwachting licht zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Door Philips zelf gepolste analisten gaan in doorsnee uit van een toename met 1,9 procent tot 5,68 miljard euro. Dit is inclusief de resultaten van Philips Lighting dat vorig jaar al wel op eigen benen werd gezet.

De cijfers van Lighting tellen nog altijd mee omdat Philips meer dan de helft van de aandelen bezit. Wel werd het belang in Lighting het afgelopen kwartaal teruggebracht van ruim 71 procent naar bijna 53,9 procent. Daarmee werd ongeveer 608 miljoen euro opgehaald.

Lighting werd in mei vorig jaar naar de beurs gebracht. Philips wil de komende jaren uiteindelijk al zijn resterende aandelen verkopen. De zogenoemde lock-up periode voor de aandelen eindigt vrijdag, waardoor extra aandelen in de markt zouden kunnen komen.

Presentatie jaarcijfers

Bij de presentatie van de jaarcijfers hield Philips eerder vast aan zijn doelstellingen, ondanks dat het bedrijf het aan de stok kreeg met Amerikaanse autoriteiten om onvolkomenheden bij de productie van defibrillatoren. De vergelijkbare omzet moet de komende drie tot vier jaar met gemiddeld 4 tot 6 procent groeien, terwijl de marge (afgezien van eenmalige posten) met gemiddeld 1 procentpunt per jaar toeneemt.

Het aangepaste bedrijfsresultaat zal volgens de analisten zijn gestegen tot 425 miljoen euro. De winst voor rente en belastingen, en afgezien van eenmalige posten kwam een jaar eerder nog uit op 374 miljoen euro. De nettowinst zal naar verwachting uitkomen op 156 miljoen euro.

Groei in alle divisies

In vrijwel alle divisies van Philips zal overigens sprake zijn van groei. Bij de divisie Personal Health zal sprake zijn van een omzetgroei van 5,5 procent, terwijl Diagnosis & Treatment en Connected Care & Health Informatics volgens de kenners goed zullen zijn voor een omzetstijging van respectievelijk 2,5 en 3,3 procent. Bij 'HealthTech Other' zal de omzet 2 procent lager uitvallen.

Het technologiebedrijf presenteert de resultaten maandag.