Even overgenomen van de ING:Avantium ziet jaaromzet licht oplopen21-04-2017 08:18:00Verlies 2016 verdubbeld.(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft over 2016 de omzet licht zien stijgen, wat echter uitmondde in een verdubbeld verlies uit doorlopende activiteiten. Dit maakte het technologisch chemiebedrijf vrijdag voorbeurs bekend.De omzet liep in het vorig boekjaar met 2 procent op naar 10,5 miljoen euro, maar het nettoverlies uit voortgezette activiteiten nam toe van 3,4 miljoen naar 6,9 miljoen euro.Het grootste deel van de omzet wordt nog altijd gegenereerd met de divisie Catalysis, waar de omzet nagenoeg stabiel bleef op 10,3 miljoen euro.Het bedrijf gaf geen outlook af voor het lopende boekjaar.Avantium ging 15 maart dit jaar naar de Amsterdamse beurs.Het aandeel Avantium sloot donderdag op een rood Damrak 0,1 procent hoger op 10,75 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved