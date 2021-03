Blik beleggers gericht op rente en corona

Amerikaanse beursindices op All Time Highs met oplopende grondstoffenprijzen(inflatie) en mogelijk ontluikende monetaire inflatie beweegt de korte (10 jaar) rente, maar meer verontrustend ook het lange papier (30 jaar) tamelijk snel omhoog. De door de FED gecreeerde lage rente is het gevolg van ruimhartig monetair- en fiscaal vriendelijk beleid wat economische groei moet bevorderen. De inschatting van de FED vorig jaar december was een geraamde economische groeiverwachting van 4,20%. Inmiddels is deze bijgesteld naar 6,5%. Mogelijk heeft de gecreëerde- en in stand gehouden lage rente zijn langste tijd gehad en keren rente en inflatie (al dan niet tijdelijk) terug naar ‘The Mean’. Oplopende rente is sowieso nadelig voor bonds, in tweede instantie voor stocks. Bondbeleggers kunnen overwegen posities te reduceren wat meer opwaartse rentedruk geeft.

De aanname van Jerome Powell dat bij een geprognotiseerde groei van 6,5% inflatie- en rente in verhouding laag zal blijven is op z’n minst uitdagend en heeft veel weg van het indertijd populaire Goldilock scenario. Een gevolg van oplopende rente in US is dat de dollar stijgt, en op termijn is beleggen in US-stocks aantrekkelijk bij een robuuste groeiforecast.



Echter de huidige waardering van beurzen is behoorlijk door de lage rente en door gedeeltelijke instroom van Amerikaans stimuleringsvermogen in afgelopen periode, maar wordt extra kwetsbaar met oplopende rente, in het bijzonder voor groei(technologie)aandelen. Daarnaast zijn grote aantallen traditionele spaarders met hun ‘noodgedwongen’ overstap naar de beurs een extra stimulans geweest voor de ferme koersstijgingen van afgelopen periode.

Bij een beursdaling zouden zij kunnen besluiten hun beleggingen van de hand te doen wat voor koersdruk zou kunnen zorgen. Tevens hebben de onvoorspelbare (optie long) dobbel affaires van de Robin Hood c.q. Reddit gamblers ook nog een behoorlijke impact gehad afgelopen tijd, maar koop interesse verdwijnt snel als koersen dalen. O ja, de Bitcoin en andere crypto ’s. Er is een correlatie (geen causaal verband!) met het koersverloop van de Bitcoin versus Indices. Nu de Bitcoin wat vermoeidheidssignalen geeft is het verstandig om nu de gevolgen hiervan scherp te blijven volgen.



Vanaf 4 januari dit jaar is de AEX gestegen met 7,48% van 631 naar 682(19 maart). Op jaarbasis zou dat een rendement geven van ca. 30% wat aanzienlijk is in de huidige onzekere periode. De rentegevoelige Nasdaq is al aan het corrigeren maar de veel breder samengestelde Standaard & Poor 500 begint ook haarscheurtjes te vertonen. (Zie weekgrafiek S&P 500). Mogelijk is een lagere top in de maak, en de MACD op weekbasis heeft een crossing gemaakt. Onder 3800 S&P 500 geeft bevestiging van het begin van een correctie. Dus even geen TINA, of FOMO maar TTGC. (Time to go Cash).



Good Luck & Happy Trade.