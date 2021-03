Beurswaakhond VS verplicht klimaatresolutie bij twee olieconcerns

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft energieconcerns ConocoPhillips en Occidental Petroleum opgedragen om de aandeelhouders te laten stemmen over nieuwe emissiedoelstellingen. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times, onder verwijzing naar een brief die de SEC aan ConocoPhillips heeft gestuurd. Volgens de activistische belegger Follow This, die het punt inbracht, is sprake van een omslagpunt.

Het is namelijk de eerste keer dat aandeelhouders stemmen over klimaatresoluties in de VS. In voorgaande jaren onder de regering-Trump werden klimaatresoluties resoluut afgewezen, met het argument dat dit "micromanagement" een bedrijfsaangelegenheid is waarover de beleggers niets te zeggen hebben. Volgens Follow This betekent de verplichting die aan CononcoPhillips en Occidental is opgelegd ook pas het begin en zullen resoluties bij vele andere bedrijven volgen, aldus een woordvoerder.

De SEC wees verzoeken van beide bedrijven af om moties van aandeelhouders te verwerpen. Die moties zouden hen verplichten de plannen voor het verminderen van emissies door het gebruik van gas- en olieproducten (Scope 3) in detail te bespreken. De twee oliemaatschappijen menen dat de voorstellen bedoeld waren om hun activiteiten te 'micromanagen'. Maar daar ging de Amerikaanse beurswaakhond niet in mee, meldde de FT. Volgens Follow This is micromanagement ook geen geloofwaardig excuus.

Precair moment

Met de verplichting geeft de SEC tot nu toe zijn sterkste signaal taf dat bedrijven meer informatie aan aandeelhouders moeten verstrekken over de invloed van klimaatverandering op hun bedrijf. Follow This verwacht dat de SEC ook aandeelhouders zal toestaan te stemmen over soortgelijke voorstellen die zijn ingediend bij Chevron en Phillips66. De uitkomst van deze stemmingen is niet-bindend, maar geven volgens Follow This wel een duidelijk signaal af over de bezorgdheid van de beleggers, op een "precair moment" voor de fossiele brandstoffenindustrie.

In Europa hebben klimaatresoluties bij energieconcerns al meer impact. De Britse olie- en gasreus BP probeerde eerder samen met Follow This, het verbond van 'groene', activistische aandeelhouders van oliebedrijven, tot een klimaatresolutie te komen. De afspraken, die dan wel de steun van de aandeelhouders moeten krijgen, moeten BP helpen om zijn beleid volledig af te stemmen op het halen van het Klimaatakkoord van Parijs.

De klimaatresoluties van Follow This staan echter weer op de agenda van BP omdat de partijen er niet uitkwamen. Ook blijven ze op de agenda’s van de aandeelhoudersvergaderingen van Shell en Equinor staan.