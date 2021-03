Beleggersclub wil opheldering van ABN AMRO over witwasonderzoek

quote: Lepre Chaun schreef op 21 maart 2021 15:42:

Zijn er dan al bewijzen door het O.M. volgens mij is er nog steeds maar verdenkingen en mogelijk .





Zijn er dan al bewijzen door het O.M. volgens mij is er nog steeds maar verdenkingen en mogelijk .

Misschien is het een mogelijkheid voor je om je wat dieper in de materie te verdiepen? Een verdenking leidt veelal tot een onderzoek waar men in dit geval aanleiding genoeg heeft om strafrechtelijk zaken bloot te stellen en te onderzoeken, als het OM haar zaak heeft afgerond zal men met voldoende bewijs 'moeten' komen om ABN aan te klagen. Als het OM onderzoek naar je doet zullen er genoeg aanleidingen toe zijn en je leest van alle kanten dat de verdenkingen zich opstapelen, iets met waar rook is is vuur? Dat jij je door emotie laat leiden en maar blijft hopen dat de koers teruggaat naar de 'introduction koers' is ronduit een farce. Die zie je nooit meer terug namelijk, en je leest ook dat er nog geen voorzieningen zijn genomen voor de dikke boete die zeker gaat volgen. Weer een jaar geen winst voor 'De Bank'! Fijne zondag zondag nog! ;)