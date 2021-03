Brand bij chipmaker heeft 'grote impact' op leveringen autosector

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De brand die onlangs woedde bij de Japanse chipmaker Renesas zal een grote impact hebben op de leveringen van chips aan de auto-industrie. Dat zei Renesas-topman Hidetoshi Shibata zondag in een verklaring. Renesas, dat onder andere Toyota als grote klant heeft, streeft ernaar de productie in de fabriek binnen een maand te hervatten.

Renesas is een van de grootste leveranciers van chips voor de auto-industrie. Het bedrijf moest vrijdag de productie in een Japanse fabriek stilleggen nadat brand was uitgebroken in een van de cleanrooms, kritische ruimtes die moeten voorkomen dat halfgeleiders besmet raken met onzuiverheden.

De brand bij Renesas komt uiterst ongelegen, aangezien de auto-industrie wereldwijd al kampt met chiptekorten. Daardoor zagen meerdere automakers zich al genoodzaakt productielijnen stil te leggen.

Het tekort komt mede door een zeer sterk toegenomen vraag naar apparatuur voor thuiswerk en entertainment in coronatijd, zoals computers, laptops en spelconsoles. En waar eerder minder vraag was naar nieuwe auto's, is daarin de laatste tijd verandering gekomen. Bovendien zijn bij de vervaardiging van nieuwe auto's ook steeds meer chips nodig.