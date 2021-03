'Vertraging dreigt bij aanpak 'Big Tech' door onenigheid EU'

quote: eldee99 schreef op 21 maart 2021 12:34:

Ben al lang blij dat er de wil bestaat om een grens te gaan trekken voor de grote tech jongens door de EU. Laat ze die ellende lekker in Amerika en China houden. Niemand wordt daar echt veel beter van.

Ik begrijp dit soort reacties niet. Welke "ellende"? Ik krijg van Google gratis een voor mij perfect e-mailsysteem (Gmail) dat werkt op iedere computer, smartphone of tablet. Daarnaast gratis navigatie naar iedere plaats op aarde (Google Maps), een agenda die al mijn afspraken gratis voor mij bijhoudt, gratis opslag voor al mijn bestanden in de cloud (Google Drive), een krachtige vertaalmachine (Google Translate) en nog zoveel meer. Allemaal zaken die mijn leven een stuk aangenamer en makkelijker maken. En dat allemaal voor niks, noppes, nada. Ja, ik ken die irritant afgezaagde uitspraken: "als je niet betaalt voor een product ben je zelf het product" en: "Google weet alles van je". Prima, helemaal goed, daar ben ik heel blij om, dat zij dat weten. Want zelf weet ik het allemaal niet meer. Als iemand bij mij komt zeuren dat ik 15 jaar geleden wat beloofd heb haal ik in Gmail in 0,5 seconden dat mailtje naar boven met het bewijs dat die bewering niet klopt. Zoveel gemak, zoveel service. Ik accepteer daarbij dat Google als "betaling" daarvoor mijn gegevens opslaat en analyseert om mij te bestoken met gerichte advertenties. Ook fijn, overigens, want anders word ik bestookt met niet-gerichte advertenties voor hondenbrokken en dildo's. En als je dat allemaal niet wilt, als je daar wel een probleem mee hebt, dan gebruik je toch gewoon geen Google-producten. Betaal dan voor een e-mailservice, koop een TomTom, gebruik een alternatieve browser. Wat is nu het probleem? Je kiest er zelf voor om Google te gebruiken; niemand die je daartoe verplicht. Waarom zeuren over bedrijven die gratis zoveel service leveren? Laat de EU zich bezighouden met het terugdringen van allerlei nutteloze, geld verspillende ambtenarij en met het aanpakken van politici die vriendjes voortrekken bij megalomane EU-projecten. Ik kan in alle vrijheid ervoor kiezen om Google niet te gebruiken, maar ik moet wél verplicht meebetalen aan vette salarissen en dwaze en nutteloze hobby's van politici en EU-bureaucraten. EU: stop met zeuren over Google. Zorg ervoor dat je eigen huis op orde komt.