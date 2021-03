'Vertraging dreigt bij aanpak 'Big Tech' door onenigheid EU'

LONDEN (ANP) - Het invoeren van Europese regels die de macht van grote techbedrijven als Facebook en Google-moeder Alphabet moeten inperken dreigt vertraging op te lopen. Dit omdat beleidsmakers het niet eens zijn over de wijze waarop dat moet gebeuren. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

De voorgestelde regels rondom digitale diensten en digitale markten die de macht van de zogeheten 'Big Tech' moeten inperken en verantwoordelijkheden moeten verduidelijken worden door Brussel als dringend bestempeld. Dit omdat men vreest dat de bedrijven te machtig zijn geworden.

Margrethe Vestager, EU-commissaris voor mededinging, hoopt dat het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie in het voorjaar van 2022 tot een akkoord kunnen komen. Vorige week drong ze er bij de leden van het Europees Parlement opnieuw op aan de goedkeuring van de wetgeving te bespoedigen.

Irritatie

Maar meerdere commissies van het Europees Parlement kibbelen over de vraag wie het debat over de voorstellen zal leiden, voordat de EP-leden over de wetgeving stemmen, zo schrijft de krant. Nog altijd is er geen duidelijke winnaar, al verwachten sommige wetgevers later deze maand daar een definitief besluit over.

Vestager reageert hier en daar al wat geïrriteerd. Onlangs zei ze tegen de leden van het Europees Parlement: "Ik hoop dat u dezelfde urgentie voelt als ik." Ze sprake ook van "een wake-up call is zonder de snooze-functie".

Bezorgdheid

Sommige EU-lidstaten hebben hun bezorgdheid geuit over het getreuzel van het parlement. Bij de leden van het Europees Parlement wordt erop aangedrongen "snel verder te werken" aan de invoering van de wetgeving. Brussel heeft de ontwerpvoorstellen in december gepubliceerd.

Frankrijk en Duitsland zijn ondertussen bezig met hun eigen wetgevingsagenda om Big Tech aan banden te leggen. Daarmee ondermijnen ze het streven van Brussel naar één enkele, voor het hele blok geldende regelgeving, omdat zij eerder dan Brussel proberen Big Tech te reguleren.