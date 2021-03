Saudi Aramco blijft aandeelhouders fiks belonen ondanks winstval

RIYAD (ANP/BLOOMBERG) - De Saudische staatsoliemaatschappij Saudi Aramco blijft zijn aandeelhouders rijkelijk belonen, ondanks de stevige winstval vorig jaar als gevolg van de coronacrisis. De onderneming zei zondag vast te houden aan zijn beleid 75 miljard dollar aan dividend over te maken.

De uitbetaling van het dividend is een vitale bron van inkomsten voor de Saudische regering. Zeker nu het begrotingstekort vorig jaar opliep omdat het virus de energiemarkten teisterde en bedrijven in het hele koninkrijk stillegde. Het bedrijf zag door de lagere vraag naar olie vorig jaar zijn winst met 44 procent kelderen tot omgerekend 49 miljard dollar

's Werelds grootste olieconcern heeft de afgelopen maanden meer schulden gemaakt om het dividend maar op peil te houden. Dit afgezet tegen de een dalende vrije kasstroom, het vermogen dat een onderneming in kan zetten om nieuwe investeringen te doen. De vrije kasstroom droogde op jaarbasis met 40 procent op tot 49 miljard dollar.

Investeringen

Saudi Aramco verwacht dat de uitgaven dit jaar uitkomen op 35 miljard dollar, een daling ten opzichte van eerdere verwachtingen van maar liefst 45 miljard dollar. Dit wijst erop dat Aramco voorzichtig vooruit kijkt naar de situatie op de oliemarkt, ondanks dat de olieprijzen recent stegen. Sinds december moet voor een vat olie ongeveer een kwart meer worden neergeteld.

Saudi Aramco verwacht dit jaar wel meer investeringen te doen dan in vorig jaar. De uitgaven in 2020 stokten op 27 miljard dollar. Het bedrijf merkt dat het energieverbruik in verschillende regio's toeneemt nu de wereldeconomie zich herstelt, waaronder op de belangrijke Aziatische markt.

Saudi Aramco is met een marktwaarde van ongeveer 1,9 biljoen dollar het op één na waardevolste bedrijf ter wereld na Apple. Beleggers zijn de laatste tijd wat voorzichtig met het aandeel. Dat komt vooral door een toename van het aantal raketaanvallen op installaties van het bedrijf. De meeste daarvan worden opgeëist door rebellen uit Jemen, waarvan de regering in Saudi-Arabië beweert dat Iran daar achter zit.