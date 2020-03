DSM maakt desinfectiemiddelen voor strijd tegen coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 382

HEERLEN (AFN) - Speciaalchemiebedrijf DSM heeft op verzoek van de Nederlandse overheid 130.000 liter desinfectiemiddelen geproduceerd om te voorkomen dat tekorten ontstaan voor zorgmedewerkers. De overheid zal de ontsmettingsmiddelen, verdeeld over 260.000 halveliterflessen, komende week verspreiden onder ziekenhuizen en zorginstellingen.

Het beursgenoteerde bedrijf wil zo een bijdrage leveren aan de strijd tegen het coronavirus. DSM neemt de kosten voor eigen rekening en schenkt de middelen aan de overheid.

De afgelopen dagen heeft de onderneming al extra productiecapaciteit en mensen vrijgemaakt op haar productielocatie in Waalwijk om grote hoeveelheden desinfectiemiddelen te maken en daarmee tekorten in Nederland te voorkomen. DSM zegt net als veel andere bedrijven en overheden alle zeilen bij te zetten om te helpen waar het kan om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.