Ook Reckitt gooit handdoek voor Pfizerdivisie

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Ook Reckitt Benckiser is afgehaakt in de strijd om de consumentengezondheidstak van farmaceut Pfizer, nadat eerder farmaceut Johnson & Johnson de handdoek in de ring gooide.

Reckitt Benckiser is eigenaar van Nurofen en verkoopt daarnaast bijvoorbeeld maagzuurremmers (Gaviscon) en keelpastilles (Strepsils). Verder maakt het Britse bedrijf onder meer condooms (Durex), luchtverfrissers (Air Wick) en schoonmaakmiddelen (Dettol, Cillit Bang). Reckitt zou een deel van de consumententak van Pfizer willen hebben. Het inlijven van de gehele divisie paste echter niet in de criteria die Reckitt voor ogen had.

De divisie van Pfizer omvat onder meer Advil-pijnstillers, Centrum-multivitamines en lippenbalsem van het merk Chapstick. Pfizer zou hier 20 miljard dollar voor willen hebben. Door het afhaken van Reckitt en Johnson & Johnson wordt de onderhandelingspositie van Pfizer er niet beter op.

GlaxoSmithKline (GSK) zou nog wel in de race zijn.