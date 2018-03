In nog geen 3 jaar is de huizenmarkt volledig gedraaid. Kijk maar de rapportage van de makelaars 2015/2016. De verwachting van dezelfde makelaars was toen een nog verdere daling. En nu staan we torenhoog, met een lage rente, maar aan dit sprookje komt sneller een eind dan menigeen denkt. We zullen zien!!