'Prijsrange beursgang B&S aangescherpt'

AMSTERDAM (AFN) - De prijsrange voor de beursgang van groothandel en distributeur van consumentengoederen B&S is aangescherpt. Dat bevestigde een ingewijde woensdag tegen AFN.

In eerste instantie was de bandbreedte voor de aandelenprijs 14,50 euro tot 17,75 euro per stuk. Dat is nu 14,50 euro tot 15,00 euro per stuk, aldus de bron.

B&S krijgt waarschijnlijk vrijdag een notering op Beursplein 5.