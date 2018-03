Wall Street wacht op Fed

Gepubliceerd op | Views: 818 | Onderwerpen: Federal Reserve

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York stonden woensdag halverwege de sessie op winst. Het aandeel Facebook herstelde iets van de stevige verliezen van de afgelopen dagen, opgelopen door het de affaire inzake het misbruiken van data. Verder kijken beleggers vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde even voor 18.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 24.822 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,3 procent vooruit tot 2725 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 7379 punten.

De Fed komt om 19.00 uur met het rentebesluit en zal naar verwachting de rente verhogen. Beleggers zijn vooral benieuwd naar de toelichting van de nieuwe Fed-voorzitter Jerome Powell. De koepel van Amerikaanse centrale banken heeft tot nu toe aangegeven dit jaar drie keer de rente te willen verhogen. Sterke economische groei zou Powell er ook toe kunnen bewegen vier renteverhogingen door te voeren.

Facebook

Facebook won 1,9 procent, na de daling van circa 9 procent in de voorgaande dagen. Een groep investeerders sleept Facebook voor de rechter omdat ze zich misleid voelen en eisen compensatie. Door de koersval van Facebook zijn tientallen miljarden dollars aan beurswaarde in rook opgegaan. Topman Mark Zuckerberg gaat naar verluidt vrijdag tegen het personeel spreken over de zaak.

Levensmiddelenfabrikant General Mills, bekend van onder meer Cheerios-ontbijtgranen, kwam met een winstwaarschuwing in verband met hogere kosten. General Mills dook bijna 10 procent in de min.

Oliegerelateerde fondsen

Verder stonden oliegerelateerde fondsen in de schijnwerpers, geholpen door de sterk opgelopen olieprijzen. De olievoorraden in de VS bleken tegen de verwachting in te zijn gedaald. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,3 procent in prijs tot 65,00 dollar. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 69,10 dollar per vat. In het kielzog gingen olieconcern als Chevron en ExxonMobil mee omhoog. Ook oliedienstverleners als Halliburton en Schlumberger zaten in de lift.

De euro was 1,2262 dollar waard, vergeleken met 1,2259 dollar bij het slot van de Europese beurzen.