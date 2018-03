BAM aan de slag met universiteitsgebouw Leeds

Gepubliceerd op | Views: 585

BUNNIK (AFN) - BAM is door de universiteit in Leeds uitgekozen om het Sir William Henry Bragg gebouw te realiseren. Met het project is een bedrag gemoeid van 96 miljoen pond (110 miljoen euro). Dit voorjaar wordt met de bouw begonnen. Het werk moet in de zomer van 2020 klaar zijn.

Het te realiseren pand is de grootste investering die ooit door de universiteit is gedaan. Het project omvat een renovatie van het bestaande monumentale oude mijnbouwgebouw, met een extra dakuitbreiding. Daarnaast zal ook een stuk nieuwbouw worden gerealiseerd met een totale bruto vloeroppervlakte van meer dan 16.000 vierkante meter op zeven verdiepingen.