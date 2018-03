Prijs aandeel Dropbox omhoog

Gepubliceerd op | Views: 489

NEW YORK (AFN/RTR) - De beursgang van cloudopslagdienst Dropbox levert meer op. De prijs van de aandelen is vanwege de grote vraag verhoogd naar 18 tot 20 dollar per stuk. Eerder was een uitgifteprijs van tussen de 16 en 18 dollar aangekondigd.

De beursgang kan Dropbox nu tot 720 miljoen dollar (586 miljoen euro) opleveren. De waarde van het hele bedrijf is circa 7,85 miljard dollar. Dat is nog altijd minder dan de waardering van 10 miljard dollar die de Amerikaanse techonderneming bij een investeringsronde in 2014 kreeg.

Dropbox debuteert vrijdag op technologiebeurs Nasdaq.