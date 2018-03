'Facebook blijft onder vuur op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.026

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York gaan woensdag waarschijnlijk zonder grote uitslagen openen. Facebook lijkt zijn duikvlucht van de afgelopen dagen voort te zetten vanwege oplopende druk vanwege het misbruikschandaal van gebruikersinformatie. Verder kijken beleggers uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Fed gaat de rente hoogstwaarschijnlijk verhogen.

De Fed komt om 19.00 uur (Nederlandse tijd) met het besluit. Beleggers zijn vooral benieuwd naar de toelichting van de nieuwe Fed-voorzitter Jerome Powell. De koepel van Amerikaanse centrale banken heeft tot nu toe aangegeven dit jaar drie keer de rente te willen verhogen. Sterke economische groei zou Powell er ook toe kunnen bewegen vier renteverhogingen door te voeren.

Facebook staat wederom flink in het rood voor opening. Beleggers blijven bezorgd over de gevolgen van het privacyschandaal en de druk op het bedrijf loopt steeds verder op. Een groep investeerders sleept Facebook voor de rechter omdat ze zich misleid voelen en eisen compensatie. Door de koersval van Facebook zijn tientallen miljarden dollars aan beurswaarde in rook opgegaan. Topman Mark Zuckerberg gaat naar verluidt vrijdag tegen het personeel spreken over de zaak.

Levensmiddelenfabrikant General Mills, bekend van onder meer Cheerios-ontbijtgranen, kwam met een winstwaarschuwing in verband met hogere kosten. In de handel voorbeurs noteert General Mills fors in de min.

Er is ook wat overnamenieuws. Softwareconcern Salesforce neemt branchegenoot MuleSoft over voor 6,5 miljard dollar. Er gingen dinsdag al geruchten dat een deal in de maak was. MuleSoft ging daarop ruim 27 procent omhoog in New York.

Mogelijk kan Qualcomm in beweging komen door berichten dat China meer concessies wil rond de geplande overname van de in New York genoteerde Nederlandse chipfabrikant NXP. China is bezorgd dat die overname schadelijk is voor lokale bedrijven en zou daarom meer garanties van Qualcomm willen voordat toestemming wordt gegeven.

Op macro-economisch gebied is het relatief rustig. Er komen onder meer wat cijfers over de verkoop van bestaande woningen in de VS.

Ondanks verliezen voor techfondsen door het schandaal bij Facebook sloten de Amerikaanse beurzen dinsdag met winst. De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 24.727,27 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2716,94 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 7364,30 punten.