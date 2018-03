Gepubliceerd op | Views: 364

OSLO (AFN/RTR) - Biergigant Anheuser-Busch InBev wil in 2025 een kwart minder broeikasgassen uitstoten dan nu. Ook gaat het Belgisch-Amerikaanse bedrijf duizenden boeren helpen met de watertekorten die door de opwarming van de aarde worden veroorzaakt.

De maker van onder meer Stella Artois, Jupiler en Hertog Jan wil bovendien dat zijn verpakkingsmaterialen grotendeels van gerecycled materiaal worden gemaakt. Het bedrijf zegt verder goed op weg te zijn met een vorig jaar gesteld doel om over zeven jaar alleen maar elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te gebruiken.

,,Het is een win-winsituatie. Het is goed voor de zaken en goed voor het milieu'', zei topman Carlos Brito over de duurzaamheidsdoelen. Wat de maatregelen kosten en hoe die de winst beïnvloeden, wilde hij niet zeggen.

Volgens Brito is een bedrijf dat afhankelijk is van natuurproducten zoals granen, hop en rijst, vatbaarder voor klimaatproblemen dan andere bedrijven. ,,Als het milieu een probleem heeft, hebben wij dat ook.''