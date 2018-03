Britse werkloosheid licht afgenomen

Gepubliceerd op | Views: 146 | Onderwerpen: Groot-Britannië, werkloosheid

LONDEN (AFN) - De werkloosheid in Groot-Brittannië is in de afgelopen drie maanden licht afgenomen. Dat meldt het Britse statistiekbureau.

De werkloosheid daalde tot 4,3 procent van de Britse beroepsbevolking, tegen 4,4 procent in de voorgaande periode. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de werkloosheid hetzelfde zou blijven.