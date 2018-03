'Heffingen VS indirect risico voor Europa'

Gepubliceerd op | Views: 979 | Onderwerpen: Europa, Verenigde Staten

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Importheffingen op aluminium en staal door de Verenigde Staten zijn mogelijk een indirect risico voor de Europese markt. Die kunnen er immers voor zorgen dat er meer goedkoop Aziatisch staal naar Europa komt, waarschuwt vicetopman Philippe Darmayan van het Franse onderdeel van staalconcern ArcelorMittal.

De staalproductie is in China en andere Aziatische landen veel groter dan de vraag en de productie is er goedkoper. Door de protectionistische maatregel van Trump komt dat goedkope metaal deze kant op, waarschuwt Darmayan op de Franse radio. ,,We krijgen te maken met ingrijpende veranderingen'', vertelde hij op Radio Classique. ,,Het indirecte risico is dat de Europese wordt overspoeld door staal uit Azië, wat nadelig is voor onze markt.''