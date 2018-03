Gepubliceerd op | Views: 375 | Onderwerpen: Duitsland

MÜNCHEN (AFN) - De Duitse huishoudens geven dit jaar iets minder uit dan eerder werd voorzien. De overheidsuitgaven gaan echter omhoog, waardoor de groei van de economie volgens onderzoeksbureau Ifo dit jaar toch op 2,6 procent uitkomt. Dat is gelijk aan de verwachtingen uit december. In 2019 groeit de Duitse economie met 2,1 procent.

De werkloosheid in Duitsland neemt dit jaar af van 5,7 naar 5,2 procent. In 2019 zakt dat verder naar 4,9 procent.

Het begrotingsoverschot wordt dit jaar 38,3 miljard euro. Dat is bijna 11 miljard euro minder dan werd voorzien voordat de plannen van de nieuwe Duitse regering bekend werden. In 2019 is het begrotingsoverschot 38,9 miljard euro en dat is ruim 23 miljard euro minder dan eerder verwacht.