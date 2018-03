Gepubliceerd op | Views: 917

AMSTERDAM (AFN) - Kabouter International Opportunities Fund II heeft een belang in Corbion gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat bleek woensdag.

Kabouter heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 3,20 procent in de onderneming. Eerder meldde Kabouter Management, opgericht in 2003 en gevestigd in Chicago, al een stemrecht van 3,02 procent in Corbion, zonder kapitaalbelang.