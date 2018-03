'Beursgang handelsplatform Tradeweb Markets'

Gepubliceerd op | Views: 432

NEW YORK (AFN) - Handelsplatform Tradeweb Markets wordt mogelijk naar de beurs gebracht door Thomson Reuters en Blackstone. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Tradeweb zou een waardering krijgen van meer dan 4 miljard dollar.

Thomson Reuters bezit de meerderheid van Tradeweb en andere eigenaren zijn grote banken als Deutsche Bank, UBS, Goldman Sachs, Barclays, Citigroup en RBS. Blackstone is op zijn beurt bezig de financiële tak van Thomson Reuters over te nemen door een belang van 55 procent in dat onderdeel te kopen. Die divisie verkoopt data, nieuws en analyses aan de financiële sector en bevat de informatieterminal Eikon en ook Tradeweb.

Naar verluidt wordt nu overleg gevoerd tussen Blackstone en Thomson Reuters met de banken over de opties voor Tradeweb. Ook een verkoop is een mogelijkheid, maar er kan ook worden besloten Tradeweb te behouden. Het in New York gevestigde handelsplatform is vooral gericht op obligaties en derivaten.

Overigens zou de deal rond Tradeweb pas plaatsvinden als Blackstone klaar is met de aankoop van de financiële tak van Thomson Reuters. Die transactie moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond.