Wolters Kluwer rondt overname Firecracker af

ALPHEN AAN DEN RIJN (AFN) - Informatieleverancier Wolters Kluwer heeft de overname van het Amerikaanse Firecracker afgerond. De acquisitie van het in oplossingen voor studieplanning, adaptief leren en beoordelingen gespecialiseerde bedrijf werd begin deze maand aangekondigd.

Firecracker, dat naar eigen zeggen door circa een vijfde van de medicijnstudenten in de VS wordt gebruikt, wordt door Wolters Kluwer ondergebracht in de divisie Health Learning, Research & Practice. Het bedrijf telt zestien medewerkers.

Wolters Kluwer gaf bij de bekendmaking van de overname aan dat het verwacht dat Firecracker binnen drie tot vijf jaar rendement op zal leveren.