'Beurshandel in teken rentebesluit Fed'

"..Maak plaats, maak plaats, maak plaats..

Wij hebben ongelooflijk haast.." (bron: liedje van veen LOL).



We weten dat de rentestappen komen en zijn al voorgesorteerd maar geen enkel goeroe zegt dat de verhogingen zijn ingeprijst.



..."maak plaats, maak plaats...wij hebben ongelooflijke haast...... laat maar komen de rentestappen.... krijgen amerikanen weer spaar rentes en wordt de dollar weer sterker... en kan europa weer flink exporteren door de goedkopere Euro...".



Is weer ten goede voor onze economie in de EU en daar gaat het om.



Goed voor onze economie is goed voor de AEX.