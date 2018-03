Inkomsten Eurocastle omhoog

Gepubliceerd op | Views: 289

GUERNSEY (AFN) - Eurocastle Investment heeft zijn operationele inkomsten vorig jaar zien groeien ten opzichte van een jaar eerder. Dat maakte de beursgenoteerde investeerder in Italiaanse vastgoedleningen woensdag bekend.

De middelen uit operaties (funds from operations of FFO) kwamen uit op ruim 111,1 miljoen euro, tegen 46 miljoen euro vorig jaar. De aangepaste nettovermogenswaarde kwam uit op 556,5 miljoen euro. Eurocastle-dochter doBank werd vorig jaar naar de beurs gebracht.

Eurocastle investeert tegenwoordig als 'closed end'-fonds uitsluitend in Italië in vastgoedleningen waarbij schuldenaren in gebreke blijven (non-performing loans), en andere aan vastgoed gerelateerde activa.