HelloFresh nadert winstgevendheid

BERLIJN (AFN) - Bezorger van maaltijdpakketten HelloFresh heeft minder verlies geleden. Het bedrijf verhoogde de omzet afgelopen jaar met de helft, waarbij vooral de Verenigde Staten sterk groeide. Dit jaar verwacht HelloFresh voor het eerst winstgevend te worden.

Het aangepaste brutoverlies (ebitda) liep in 2017 terug tot 70,1 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een negatief resultaat van 82,6 miljoen euro. De omzet van HelloFresh kwam vorig jaar uit op 905 miljoen euro tegen 597 miljoen euro een jaar eerder. Daarvan kwam 545 miljoen euro uit de VS, waar de opbrengsten met 90 procent groeiden ten opzichte van 2016.

Om de groei in de VS te versnellen, nam HelloFresh woensdag nog Green Chef over. Die branchegenoot richt zich op maaltijdboxen met biologische ingrediënten en kan ook klanten die bijvoorbeeld veganistisch of glutenvrij eten bedienen.

Voor dit jaar rekent HelloFresh erop dat er in het vierde kwartaal geen verlies meer wordt geleden. De omzetgroei voor het hele jaar moet uitkomen op 25 tot 30 procent, waarbij die in het huidige kwartaal nog hoger uitvalt.