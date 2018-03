Meer winst voor vastgoedfonds Atrium

Gepubliceerd op | Views: 257

AMSTERDAM (AFN) - Atrium European Real Estate is vorig jaar op een hogere winst uitgekomen. Dat kwam volgens het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds vooral door het terugdringen van administratieve kosten, zo bleek woensdag.

De brutowinst steeg met meer dan 50 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 89,1 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda), exclusief bijvoorbeeld de effecten van herwaarderingen, was 159,9 miljoen euro. Atrium zag de huurinkomsten met 6,4 procent aandikken, met groei in alle landen. Exclusief Rusland was sprake van een groei van de huurinkomsten met 2,6 procent.

Atrium stelt een dividend voor van 0,27 euro voor 2018. Daar komt een speciaaldividend bij van 0,14 euro per aandeel, vanwege de verkoop van de Hongaarse portfolio. ,,Het dividend toont het vertrouwen van het bestuur in de vooruitzichten en sterke kaspositie van Atrium'' , aldus een verklaring.