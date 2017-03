OM verdenkt ING van faciliteren corruptie

Gepubliceerd op | Views: 1.575

AMSTERDAM (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) neemt ING onder de loep in verband met smeergeldbetalingen door het telecombedrijf VimpelCom aan een Oezbeekse regeringsfunctionaris. De bank wordt ervan verdacht corruptie en witwassen te hebben mogelijk gemaakt door nalatigheid bij het onderzoeken van cliënten en het niet melden van ongebruikelijke transacties.

Dat heeft een woordvoerster van het OM dinsdag bevestigd na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Volgens de zegsvrouw is het onderzoek ,,nog in volle gang''. In verband met de zaak zijn vorig jaar maart ook doorzoekingen gedaan bij de bank door fiscale opsporingsdienst FIOD.

Het van oorsprong Russische VimpelCom, dat een hoofdkantoor heeft in Amsterdam, zou steekpenningen hebben betaald om telecomlicenties in Oezbekistan in handen te krijgen. Het concern, dat onlangs ook aangaf een notering aan de beurs in Amsterdam te willen, trof hiervoor eerder al miljoenenschikkingen met de Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten.

Een woordvoerder van ING benadrukte in een reactie dat ING de zaak eerder al in zijn jaarverslag heeft aangestipt. De gevolgen van het onderzoek kunnen voor de bank ,,significant'' zijn, staat daar. Dat betekent dat de bank mogelijk veel geld aan boetes of schikkingen kwijt zal zijn. ING wil nu niet inhoudelijk op de zaak ingaan.