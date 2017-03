Kleine plussen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 975 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden dinsdag halverwege de middag overwegend licht in de plus. Financiële fondsen kenden daarbij een goede dag, gesteund door een verkiezingspeiling in Frankrijk die uitwees dat de eurogezinde Emmanuel Macron voorloopt in de strijd om het presidentschap. AkzoNobel was in Amsterdam een uitblinker na berichten dat het Amerikaanse PPG Industries werkt aan een nieuw overnamebod op het verf- en chemieconcern.

De AEX-index op het Damrak stond omstreeks 15.50 uur 0,3 procent hoger op 516,41 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 742,37 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,4 procent, Londen zakte 0,3 procent.

AkzoNobel was met een plus van 3,5 procent koploper in de AEX. Persbureau Bloomberg meldde dat PPG nog niet klaar is met Akzo, nadat een eerste bod ter waarde van bijna 21 miljard euro onlangs resoluut van de hand werd gewezen. Volgens Bloomberg heeft een, niet nader genoemde, grote institutionele investeerder Akzo opgeroepen om een nieuw bod serieus in overweging te nemen.

Euro

ING noteerde 1,6 procent hoger en Aegon en ABN AMRO kregen erg tot 0,7 procent bij. Elders op het continent lieten onder meer Deutsche Bank, Société Générale en het Italiaanse Banco BPM stevige plussen zien. De stijgende kansen van Macron in Frankrijk worden als gunstig gezien voor de toekomst van de euro.

Ook het rendement op staatsleningen en de waarde van de Europese munt zelf liepen op. De euro noteerde tussentijds 1,0814 dollar, tegen 1,0745 dollar bij het Europese slot een dag eerder.

Coca-Cola

Altice wist eveneens de aandacht op zich gericht. Het kabel- en telecomconcern neemt online advertentiebedrijf Teads over in een deal ter waarde van 285 miljoen euro. Het aandeel stond 0,8 procent hoger. Onderaan de hoofdindex stond staalconcern ArcelorMittal met een min van 1,5 procent.

Verder gaf Coca-Cola European Partners (plus 0,4 procent) een kijkje in de boeken. Het mede in Amsterdam genoteerde fusiebedrijf van cola-bottelaars ligt op koers om aan zijn besparingsdoelen voor 2019 te voldoen en houdt vast aan de winstverwachting voor dit jaar.

Olie

Bij de kleinere fondsen daalde funderingsspecialist Sif 6,9 procent door een verlaging van het beleggingsadvies bij Kepler Cheuvreux.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent tot 48,03 dollar en Brentolie werd 0,2 procent goedkoper bij 51,52 dollar per vat.