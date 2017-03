AkzoNobel uitblinker op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 261

AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam is dinsdag met een kleine winst geopend. AkzoNobel was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak na berichten dat het Amerikaanse PPG Industries werkt aan een nieuw overnamebod op het verf- en chemieconcern.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 516,78 punten. De MidKap steeg een fractie tot 741,15 punten. De beurs in Londen bleef vrijwel vlak, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

AkzoNobel ging 3,5 procent vooruit in de AEX. Persbureau Bloomberg meldde dat PPG nog niet klaar is met Akzo, nadat een eerste bod ter waarde van bijna 21 miljard euro onlangs resoluut van de hand werd gewezen. Volgens Bloomberg heeft een, niet nader genoemde, grote institutionele investeerder Akzo opgeroepen om een nieuw bod serieus in overweging te nemen.