Gepubliceerd op | Views: 182

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van KBC Securities hebben hun advies op het aandeel van vastgoedfonds WDP verlaagd van accumulate naar hold. Volgens de marktvorsers is de rek er in de nasleep van de kapitaalverhoging wel uit, zo werd dinsdag gesteld.

WDP rondde eind vorig jaar de openbare aanbieding voor zijn kapitaalverhoging succesvol af. Volgens KBC is WDP nog altijd het meest efficiënte bedrijf in zijn segment, gelet op de operationele marge van 93 procent. Maar de kans dat het aandeel in de nabije toekomst verder aan waarde zal winnen wordt door de marktvorsers klein geacht.

Wel spreken de analisten van KBC van heldere winstvooruitzichten in een groeiende markt. De groei die uit eigen vermogen wordt gefinancierd moet daarbij op de lange termijn zekerheid bieden aan investeerders.

KBC hanteert een koersdoel van 90 euro op WDP. Het aandeel leverde dinsdag bij opening van de beurs 0,3 procent in tot 88,08 euro.