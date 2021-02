Cijferseizoen loopt ten einde op beurzen

AMSTERDAM (ANP) - De komende beursweek komen er nog een aantal grote bedrijven met cijfers naar buiten, maar het cijferseizoen loopt langzaam ten einde. Daarnaast kijken beleggers naar economische groeicijfers uit Duitsland en de Verenigde Staten.

De belangrijkste blikvangers op de beurs in Amsterdam zijn chiptoeleverancier ASM International en databedrijf Wolters Kluwer. Verder opent optiekconcern GrandVision de boeken, waarbij wellicht wat nieuws over de voortgang van de overname door EssilorLuxottica naar buiten komt. Ook bedrijven als distributeur en groothandelsbedrijf B&S, industrieel dienstverlener Aalberts, metalenspecialist AMG en chemicaliëndistributeur IMCD komen met resultaten.

Internationaal is de cijferagenda overigens nog wel flink gevuld, met bijvoorbeeld hotelboekingswebsite Booking en hotelketen InterContinental Hotels, onder meer bekend van de ketens Holiday Inn en Crowne Plaza. Ook bierbrouwer AB InBev, sportmerk Puma, computermaker Dell en chipbedrijf Nvidia geven een kijkje in de boeken. Telecombedrijf Deutsche Telekom en chemiebedrijf BASF doen dat ook.

Persconferentie

De afgelopen week maakten de beurzen een pas op de plaats, na een stevige opmars de weken ervoor. De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag op 678,48 punten. Dat is nog altijd maar zo'n 3 procent onder het record van 701,54 punten uit 2000.

Of de beurs verder stijgt hangt ook af van mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. In Nederland houdt premier Rutte dinsdag weer een persconferentie, maar de minister-president liet afgelopen week in de Tweede Kamer al weten weinig ruimte voor versoepelingen te zien. Als die er wel komen lijken ze er in eerste instantie te komen in het onderwijs.

Economische groei

Verder zal de aandacht van beleggers ook uitgaan naar de laatste cijfers over de economische groei in grote economieën als Duitsland en de Verenigde Staten. Uit Duitsland komen ook cijfers over het consumentenvertrouwen. In Nederland geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een beeld van de winkelomzet in januari tijdens de lockdown.

Afgelopen vrijdag eindigde de MidKap 1 procent hoger op 996,76 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen ook. In New York eindigde de Dow-Jonesindex vrijwel onveranderd op 31.494,32 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3906,71 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 13.580,78 punten.