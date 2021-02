'China scherpt regels voor onlineleningen aan'

PEKING (ANP) - China heeft met nieuwe regels nog meer druk gezet op financieel dienstverlener Ant Financial, meldt zakenkrant Financial Times. Van de financieel toezichthouder moeten bedrijven die digitaal leningen aanbieden in samenwerking met banken, zelf 30 procent van de uit te lenen som inbrengen.

Bovendien komt er een bovengrens aan de hoeveelheid geld die banken met behulp van onlineplatformen kunnen uitlenen. De nieuwe regels worden volgend jaar van kracht. De stap wordt als een klap gezien voor Ant, een dochterbedrijf van techonderneming Alibaba. De beursgang van het bedrijf, die de grootste ter wereld had moeten worden, werd eind vorig jaar op het laatste moment door de Chinese toezichthouder tegengehouden.

Experts verwachten dat de hoeveelheid leningen die fintech-bedrijven uitgeven in China aanzienlijk zal dalen. Bovendien kost het de bedrijven meer geld om leningen te verstrekken, waardoor hun waarde ook zal zakken.

Ant legde tot nu toe zo'n 2 procent van de uitgeleende bedragen in. De rest werd opgebracht door de banken waar het mee werkte. Ant stelt met een algoritme vast of consumenten geld kunnen lenen en hoeveel. Onlineleningen waren een enorme groeimarkt voor het bedrijf. Met betaalapp Alipay heeft Ant al een groot marktaandeel in China. Die app heeft meer dan 700 miljoen maandelijkse gebruikers.