'Commerzbank rekent op vertrek 15 procent klanten'

FRANKFURT (ANP) - De Duitse bank Commerzbank denkt de komende vier jaar tot wel 15 procent van zijn klanten kwijt te raken. Daardoor gaat 300 miljoen euro aan omzet verloren, schrijft de Duitse krant Welt am Sonntag. De bank is bezig met een reorganisatie waarbij veel Duitse kantoren worden gesloten. Ook op andere manieren moet geld worden bespaard.

De afgelopen jaren gaf Commerzbank veel geld uit aan het werven van nieuwe klanten. Die kregen soms tot 100 euro voor het openen van een rekening. Met dat soort acties is Commerzbank gestopt. Door de sluiting van filialen zullen klanten ook meer zaken online moeten regelen en de bank is ook van plan meer kosten door te berekenen aan zijn klanten. Daardoor denkt Commerzbank zo'n 1,7 miljoen van zijn ruim 11 miljoen klanten kwijt te raken.

Commerzbank verliest al enkele jaren veel geld. Eerder waren er geruchten dat ING de bank over zou willen nemen, maar daar is het niet van gekomen. ING is ook in Duitsland actief en opereert daar voor consumenten volledig online. Daarnaast bedient de bank ook grote zakelijke klanten in het land en heeft het met dochter Interhyp een hypotheekbemiddelaar.