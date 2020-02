S&P verlaagt kredietrating Aegon

Gepubliceerd op | Views: 884 | Onderwerpen:

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft zijn oordeel voor verzekeraar Aegon verlaagd. Dat is nu A+ waar Aegon eerder een AA- kreeg. De prognose wordt naar stabiel gebracht, dat was eerder negative.

De winstgevendheid bij Aegon is de afgelopen twee jaar meer afgenomen dan bij branchegenoten, merkt S&P op. Dat had te maken met een lagere omzetgroei, hoge reorgansiatiekosten en steeds stevigere concurrentie. Ook de komende jaren zet die trend door, denkt S&P. De stabiele outlook heeft te maken met de grote geografische spreiding die Aegon heeft en de stevige financiële buffers die de verzekeraar heeft opgebouwd.