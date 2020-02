AEX wat verder in de min

Grappig... vanuit China en WHO zijn er geen ernstige issues meer vermeld dan dat WHO naar China afreist en bedrijven in China langzaam opstarten met productie.



Je leest hier niks over in de Media, maar dat beleggers bezorgd zijn des te meer.



Wat een impact zullen wij op de beurs zien als 2e KW cijfers binnenrollen en achterstand in productie is ingehaald en bedrijven de omzetten zien verdubbelen ten opzichte van 1e KW.



Want snel produceren en achterstand wegwerken, dat kun je aan de Chinezen overlaten.