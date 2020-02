'Wall Street opent lager door zorgen coronavirus'

Onvoorstelbaar dat mensen het corona virus onderschatten en zeggen dit gaat ook wel weer over en dat dat een reden zou zijn om te stijgen!



DE 2E ECONOMIE LIGT OP ZIJN GAT! 96% MINDER AUTOS VERKOCHT IN CHINA. DAT WORDT EEN DIEPE RECESSIE. HET VIRUS BREIDT UIT. WE STAAN SKYHIGH.



En we zouden nog hoger moeten. Man man man, wat een struisvogels!