'Geen applaus voor nettowinst bij slotstuk BAM-baas'

Het bedrijf maakt de mooiste dingen waar iedereen nut van heeft. Erg jammer dat zo'n bedrijf bijna bij moet leggen om het te doen. Van goed en vakkundig bouwen hebben we allemaal plezier. Eigenlijk belachelijk dat een bedrijf voor 111 miljoen op moet draaien. Ok, het is geen staatsbedrijf, maar wel één van de twee grootste bouwers van infra in Nederland.