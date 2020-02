Gepubliceerd op | Views: 502

MOLINE (ANP) - De fabrikant van landbouwmachines Deere is minder somber over de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. Nu de twee grootmachten een gedeeltelijk handelsakkoord hebben gesloten, zien Amerikaanse boeren volgens Deere de toekomst met iets meer vertrouwen tegemoet.

Eerder meldde het concern dat landbouwers door de handelsoorlog terughoudend waren met investeringen in nieuw materieel. Dat is nog terug te zien in de resultaten over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar van Deere. De omzet daalde op jaarbasis met 4 procent tot 7,6 miljard dollar. Die teruggang wijt het bedrijf ook aan minder activiteit in de bouwsector. Daardoor verkocht Deere minder van zijn graafmachines en ander materieel voor die sector.

Deere slaagde er door kostenbesparingen wel in een hogere nettowinst te boeken. Die bedroeg 517 miljoen dollar, 4 procent meer dan een jaar eerder. Voor heel het boekjaar houdt Deerde vast aan zijn vooruitzicht van een nettowinst tussen 2,7 miljard en 3,1 miljard dollar.