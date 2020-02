Beursdebutant CM.com wil vooral groeien

Gepubliceerd op | Views: 78

AMSTERDAM (AFN) - Het kersverse beursbedrijf CM.com wil de komende jaren hard doorgroeien. De technologieonderneming mikt daarbij op een jaarlijkse omzetstijging van 30 procent, zegt topman Jeroen van Glabbeek bij het beursdebuut van de Bredase technologieonderneming.

Aandelen in CM.com zijn vanaf vrijdag voor het eerst verhandelbaar aan de beurs in Amsterdam. Die gang naar de beurs ging niet via de traditionele weg. Het bedrijf verkreeg zijn notering via een fusie met het beursgenoteerde investeringsvehikel Dutch Star Companies ONE, dat speciaal was opgericht om te investeren in één bedrijf.

Het kapitaal dat CM.com dankzij die stap heeft binnengehaald, gaat voornamelijk naar het aantrekken van meer verkooppersoneel. De komende tijd moet de commerciële afdeling met 300 medewerkers groeien, een verdubbeling van het huidige aantal. Daarnaast houdt de onderneming de ogen open voor mogelijke overnames.

Gongslag

"Het meeste geld dat we verdienen geven we uit aan groei. We denken dat het is beter voor de aandeelhouders is om eerst een groot bedrijf te worden", zegt Van Glabbeek na de traditionele gongslag waarmee de beursnotering werd ingeluid.

"We hebben twintig jaar gewerkt aan ons platform. We kunnen daar gemakkelijk twee keer zoveel klanten op aansluiten als nu", legt Van Glabbeek uit. "Dus het zijn vooral overeenkomsten die we met klanten sluiten die veel tijd kosten. We hebben net BMW als klant binnengehaald, maar dat kostte ongeveer een jaar."

Lokale discotheken

CM.com begon twintig jaar geleden met het versturen van sms’jes voor lokale discotheken. Nu biedt de onderneming technologie waarmee bedrijven als IKEA en ING via berichtendiensten als WhatsApp, WeChat of Apple Business Chat klanten kunnen benaderen. Via hetzelfde platform verzorgt het bedrijf diensten rond betalingen en ticketverkoop, bijvoorbeeld voor de Formule 1-race in Zandvoort.

Veel snel groeiende technologiebedrijven nemen het voor lief dat de groei ten koste gaat van de winst. Volgens Van Glabbeek hoeft een hoog groeitempo niet per se te betekenen dat er verlies wordt gedraaid. "Hoe meer gebruikers je hebt, hoe meer winst je immers hebt." Op de lange termijn mikt CM.com op een ebitda-marge van 20 procent. De precieze termijn daarvoor, is nog niet duidelijk.