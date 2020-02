Inflatie eurozone bevestigd op 1,4 procent

Wat een verlakkerij. Inflatie alleen 1,4%. Het is dan alleen kerninflatie waarbij stijging van voedings of energieprijzen niet zijn meegerekend. Ook niet de woonlastenstijging. Terwijl wij weten dat het allemaal stijgt, vooral de woonlasten. Wat heeft het nou voor zin om de kerninflatiecijfer weer te geven terwijl de echte lasten worden weerspiegeld door de echte inflatie/dagelijkse kosten. Geld wordt rijkelijk geprint door de ECB om daarmee bijvoorbeeld obligaties te kopen en derhalve blijft rente zeer laag of negatief. Er is zoveel verborgen inflatie dat de woningprijzen de pan uit stijgen, dit terwijl onze salarissen of pensioenen het zelfde blijven. Een rente van 1,5% of 2% zou normaler zijn, maar nee, de huidige nul rente is gunstig voor Griekenland en Italie, dus dat blijft zo. Het eerste die krepeert zijn waarschijnlijk de pensioenfondsen, die zullen als eerste niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Ten tweede zullen woonlasten zo stijgen dat het niet bij te houden is. Dit omdat huizenprijzen steeds stijgen en omdat er inflatie en lage rente is. Het is lucratief voor zelfs buitenlandse beleggers om huizen in Randstad op te kopen, op te knappen en voor hogere huur te verhuren.En zo wordt de huur steeds hoger, maar mensen moeten toch wonen en die moeten toch betalen. Zo worden de minder bedeelden armer en de rijken rijker. Een vicieuze cirkel.

Vroeger was huuropbrengst belast in box 1. Nu in box 3, dus onbelast. Dit maakt verhuren nog lucratiever. Vroeger was het dus beter want het zette enigzins een rem op speculatie met woningen.

Ach, ach, we worden wel voor de gek gehouden.