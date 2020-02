Overdrijft KBC hier niet een beetje?



Het overgenomen bedrijf heeft nu een omzet van € 74 miljoen.



Bovendien betaalt DSM een forse prijs van 20,6 keer de Ebitda over 2019. En over 2021 wordt verwacht 15 keer de ebitda. Dus het is ook weer geen spectaculaire groeier.