Krimp Duitse industrie minder sterk dan verwacht

Gaat reuze goed binnen de EU!

Behalve dat de economieën stil liggen in diverse EU landen en wel 0,1% groei voor NL.



PARIJS (AFN) - De bedrijvigheid in de Franse industrie is in februari onverwacht gekrompen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van marktonderzoeker Markit.

De inkoopmanagersindex kwam op 49,7 uit, waar 50,7 werd verwacht. Een stand boven de 50 wijst op groei. In januari was dat nog 51,1. De Franse dienstensector ging juist harder vooruit dan gedacht en kwam uit op 52,6 van 51. Kenners hielden bij de diensten rekening met een lichte stijging tot 51,3.