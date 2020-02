'Veelbelovende pijplijn bij Galapagos kostbaar'

0 04:13

Galapagos scherpte zijn koersrecord vrijdag aan, hoewel de gepubliceerde jaarresultaten niet verrasten. De opbrengsten verdubbelden in lijn met de verwachtingen tot €896 miljoen. Beleggers trokken zich op aan de positieve toelichting van de topman. Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen hecht veel waarde aan de uitspraken van Onno van de Stolpe. „Hij kan de success rate van de kandidaatmedicijnen beter inschatten dan analisten.” Naar verwachting komt Galapagos in de tweede jaarhelft voor het eerst met een medicijn op de markt, te weten reumamiddel filgotinib. Versteeg verwacht op termijn ook veel van de medicijnen die het bedrijf tegen onder meer longfibrose en ontstekingsaandoeningen ontwikkelt.



Dit zegt Jos Versteeg analist, zelf zeg ik ook de enigste “ analist “ is Onno en alles wat de afgelopen jaren gezegd is komt allemaal uit.





Vandaag in de Telegraaf